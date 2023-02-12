



Иран заявил об аресте организаторов атаки в Исфахане

Министерство разведки Ирана заявило в пятницу, что арестовало "главных действующих лиц", причастных к атаке беспилотника в прошлом месяце на объект министерства обороны в центральной провинции Исфахан, сообщает AFP.



"Главные действующие лица неудавшейся попытки диверсии на одном из промышленных центров министерства обороны в Исфахане были установлены и арестованы", - говорится в совместном заявлении министерства разведки и разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции.



"В связи с продолжающимся расследованием по делу арестованных обвиняемых, дополнительная информация будет опубликована в соответствующее время", - отмечается в заявлении.



Также говорится, что доказано участие наемников Израиля в этой акции.



Напомним, атака беспилотника в прошлом месяце была приписана Израилю, а представители разведки заявили газете The New York Times, что нападение в Исфахане было делом рук Моссада.

