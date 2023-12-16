



Иран сообщил о казни агента "Моссада"

Официальное иранское информационное агентство IRNA сообщило, что в субботу, 15 декабря, в юго-восточной провинции Систан и Балучестан был казнен агент израильской разведывательной службы "Моссад".



Агентство Reuters цитирует сообщение агентства:



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Этот человек общался с иностранными службами, включая "Моссад", собирая секретную информацию, и при участии сообщников предоставлял документы иностранным службам, включая "Моссад".



IRNA не назвало имя этого человека.

