Иран сообщил о казни агента "Моссада"
Официальное иранское информационное агентство IRNA сообщило, что в субботу, 15 декабря, в юго-восточной провинции Систан и Балучестан был казнен агент израильской разведывательной службы "Моссад".
Агентство Reuters цитирует сообщение агентства:
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Этот человек общался с иностранными службами, включая "Моссад", собирая секретную информацию, и при участии сообщников предоставлял документы иностранным службам, включая "Моссад".
IRNA не назвало имя этого человека.