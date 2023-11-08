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Иран оснастил дроны искусственным интеллектом
08.11.2023 06:25 Катя Шульц

Иран оснастил дроны искусственным интеллектом

В среду в Гилане (северный Иран) начнется конференция “Новые морские возможности и угрозы”, ее ведущим будет бригадный генерал Алиреза Тангсири. Конференция продлится два дня.

Он сказал, что новые технологии были применены в четырех областях, включая навигацию, беспилотные летательные аппараты, ракеты и подводную эксплуатацию.

Генерал Тангсири сообщил, что суда и дроны оснащены искусственным интеллектом, чтобы суда могли перемещаться на большие расстояния без экипажа, выполнять операции и возвращаться.

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