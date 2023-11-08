



Иран оснастил дроны искусственным интеллектом

В среду в Гилане (северный Иран) начнется конференция “Новые морские возможности и угрозы”, ее ведущим будет бригадный генерал Алиреза Тангсири. Конференция продлится два дня.



Он сказал, что новые технологии были применены в четырех областях, включая навигацию, беспилотные летательные аппараты, ракеты и подводную эксплуатацию.



Генерал Тангсири сообщил, что суда и дроны оснащены искусственным интеллектом, чтобы суда могли перемещаться на большие расстояния без экипажа, выполнять операции и возвращаться.