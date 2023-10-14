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Иран: Если Хизбалла вступит в войну - Израиль ждет"землетрясение"
14.10.2023 13:35 Аркадий Бочаровский

Иран: Если Хизбалла вступит в войну - Израиль ждет"землетрясение"


Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян провел пресс-конференцию в Ливане и предупредил, что война может распространиться на другие регионы Ближнего Востока

Если Хизбалла присоединится к кампании, что вызовет, по его словам, "огромное землетрясение". 

Министр сказал "Я знаю о сценариях Хизбаллы, каждый ее шаг будет вызывать огромное "землетрясение" в сионистском образовании. Я хочу предупредить военных преступников и тех, кто их поддерживает, - прекратите преступления против жителей Газы, пока не поздно".

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