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Хути угрожают Израилю и США: мы продолжим атаковать
03.12.2023 17:01 Алина Груднева

Хути угрожают Израилю и США: мы продолжим атаковать

Йеменские хути разразились новыми угрозами в адрес США и Израиля из-за возобновления наземной операции в Газе.

"Мы снова атакуем Израиль после того, как он напал на Газу. Мы ведем роковую битву против израильских и американских врагов, и будем продолжать до тех пор, пока агрессия против Газы не прекратится", - сказал представитель поддерживаемой Ираном группировки Яхья Сари.

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Хути угрожают использовать "все возможности" и ответить на любое "нападение со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ".

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