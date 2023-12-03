



Хути угрожают Израилю и США: мы продолжим атаковать

Йеменские хути разразились новыми угрозами в адрес США и Израиля из-за возобновления наземной операции в Газе.



"Мы снова атакуем Израиль после того, как он напал на Газу. Мы ведем роковую битву против израильских и американских врагов, и будем продолжать до тех пор, пока агрессия против Газы не прекратится", - сказал представитель поддерживаемой Ираном группировки Яхья Сари.



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Хути угрожают использовать "все возможности" и ответить на любое "нападение со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ".