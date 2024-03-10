Новости » Арабо-израильский конфликт
Хуситы сымитировали вторжение в Израиль
10.03.2024 11:51 Алина Груднева

Хуситы сымитировали вторжение в Израиль

Йеменские хуситы провели военные учения, имитируя вторжение в Израиль.

О проведении мероприятия сообщило министерство обороны Йемена.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В частности, поддерживаемая Ираном группировка имитировала атаку в районе города Димона в Негеве.

"Учения имитировали штурм позиций израильского противника в пустыне Негев и контроль над Димоной", - сообщили хуситы.

Также имитировались засады на американских и британских военных.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы