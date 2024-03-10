



Хуситы сымитировали вторжение в Израиль

Йеменские хуситы провели военные учения, имитируя вторжение в Израиль.



О проведении мероприятия сообщило министерство обороны Йемена.



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В частности, поддерживаемая Ираном группировка имитировала атаку в районе города Димона в Негеве.



"Учения имитировали штурм позиций израильского противника в пустыне Негев и контроль над Димоной", - сообщили хуситы.



Также имитировались засады на американских и британских военных.