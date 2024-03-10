Хуситы сымитировали вторжение в Израиль
Йеменские хуситы провели военные учения, имитируя вторжение в Израиль.
О проведении мероприятия сообщило министерство обороны Йемена.
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В частности, поддерживаемая Ираном группировка имитировала атаку в районе города Димона в Негеве.
"Учения имитировали штурм позиций израильского противника в пустыне Негев и контроль над Димоной", - сообщили хуситы.
Также имитировались засады на американских и британских военных.