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Хуситы похвастались своими "военными возможностями"
04.02.2024 18:39 Алина Груднева

Хуситы похвастались своими "военными возможностями"

Йеменские хуситы не думают, что США и Великобритания смогут достигнуть какой-либо цели, нанося удары по объектам поддерживаемой Ираном группировки.

Такое заявление сделал ее представитель Мухаммад Абдель Салам.

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"Агрессия США и Британии против Йемена не достигнет никакой цели и лишь усилит их проблемы в регионе. Нелегко будет уничтожить наши военные возможности, восстановленные за годы тяжелой войны", - сказал он.

По словам Салама, удары, наносимые международной коалицией, не повлияют на решение хуситов о поддержке Газы. 

"Нападения на нашу страну или на Ирак и Сирию лишь усилят ненависть общества к американскому присутствию", - добавил он.

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