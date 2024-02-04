



Хуситы похвастались своими "военными возможностями"

Йеменские хуситы не думают, что США и Великобритания смогут достигнуть какой-либо цели, нанося удары по объектам поддерживаемой Ираном группировки.



Такое заявление сделал ее представитель Мухаммад Абдель Салам.



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"Агрессия США и Британии против Йемена не достигнет никакой цели и лишь усилит их проблемы в регионе. Нелегко будет уничтожить наши военные возможности, восстановленные за годы тяжелой войны", - сказал он.



По словам Салама, удары, наносимые международной коалицией, не повлияют на решение хуситов о поддержке Газы.



"Нападения на нашу страну или на Ирак и Сирию лишь усилят ненависть общества к американскому присутствию", - добавил он.