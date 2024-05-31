



Хуситы: мы нанесли ракетный удар по авианосцу США в Красном море

Хуситы нанесли ракетный удар по американскому авианосцу “Эйзенхауэр” в Красном море в ответ на удары США и Великобритании по Йемену, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сари.

Husi Ensarullah Hareketi Sözcüsü Yahya Saree:



💢ABD-İngiltere saldırılarına yanıt olarak Kızıldeniz'de bulunan "Eisenhower" Amerikan uçak gemisini hedef alan ortak bir askeri operasyon gerçekleştirdik.



💢Operasyon, bir dizi seyir ve balistik füze kullanılarak gerçekleştirildi… pic.twitter.com/QjDN8suX3N — gdh (@gundemedairhs) May 31, 2024

В результате шести ударов США и Великобритании 16 человек погибли и 41 был ранен, включая мирных жителей, сообщил Сари в телевизионном заявлении.По словам Сари, удары в провинции Ходейда были нацелены на порт Салиф, здание радиостанции в районе Аль-Хок, лагерь Галифа и два дома.Военные США и Великобритании заявили, что в четверг они нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, чтобы удержать группировку боевиков от дальнейшего нарушения судоходства в Красном море.Центральное командование США заявило, что американские и британские войска поразили 13 целей в контролируемых хуситами районах Йемена.