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Хуситы: мы нанесли ракетный удар по авианосцу США в Красном море
31.05.2024 14:37 MIGnews.com

Хуситы: мы нанесли ракетный удар по авианосцу США в Красном море

Хуситы нанесли ракетный удар по американскому авианосцу “Эйзенхауэр” в Красном море в ответ на удары США и Великобритании по Йемену, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сари.


В результате шести ударов США и Великобритании 16 человек погибли и 41 был ранен, включая мирных жителей, сообщил Сари в телевизионном заявлении.


По словам Сари, удары в провинции Ходейда были нацелены на порт Салиф, здание радиостанции в районе Аль-Хок, лагерь Галифа и два дома.

Военные США и Великобритании заявили, что в четверг они нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, чтобы удержать группировку боевиков от дальнейшего нарушения судоходства в Красном море.

Центральное командование США заявило, что американские и британские войска поразили 13 целей в контролируемых хуситами районах Йемена.
 

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