



Хизбаллу поставили в известность об атаке 7 октября за полчаса до нападения



Представитель ХАМАСа в Ливане Усама Хамдан заявил французской газете Le Figaro, что неожиданная атака террористической организации 7 октября держалась в полном секрете, и что сам он узнал о ней только из СМИ.



По словам других источников, цитируемых в статье, Хизбалла была шокирована нападением и тем, что Иран не был проинформирован о нем заранее. Хизбаллу поставили в известность за полчаса до нападения



Французская газета также сообщила, что лидер ХАМАСа в Газе Яхья Синвар и глава военного крыла организации Мухаммад Дейф были в ярости от того, что Насралла не использовал все свои силы после начала атаки, и направили гневное послание по этому поводу в Бейрут.