



ХАМАС: ракеты уже нацелены на Израиль

В Газе ракеты готовы к атаке на Израиль в ответ на "осквернение мечети Аль-Акса".

Такое послание отправили ХАМАС и "Исламский джихад" через Египет и Катар.

Представитель ХАМАСа сообщил газете "Аль-Араби аль-Джадид", что террористическая организация предостерегает от "нанесения ущерба мечети Аль-Акса".

"ХАМАС и организации сопротивления в Газе тверды в своей позиции и ясно дают понять, что нельзя мириться с осквернением Аль-Аксы в обмен на какие-либо уступки. Пусковые установки уже заряжены ракетами", - сказал он.