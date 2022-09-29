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ХАМАС: ракеты уже нацелены на Израиль
29.09.2022 07:49 Алина Груднева

ХАМАС: ракеты уже нацелены на Израиль

В Газе ракеты готовы к атаке на Израиль в ответ на "осквернение мечети Аль-Акса".

 
Такое послание отправили ХАМАС и "Исламский джихад" через Египет и Катар.
 
Представитель ХАМАСа сообщил газете "Аль-Араби аль-Джадид", что террористическая организация предостерегает от "нанесения ущерба мечети Аль-Акса".
 
"ХАМАС и организации сопротивления в Газе тверды в своей позиции и ясно дают понять, что нельзя мириться с осквернением Аль-Аксы в обмен на какие-либо уступки. Пусковые установки уже заряжены ракетами", - сказал он.

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