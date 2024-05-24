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ХАМАС рад решению МУС, но… этого им мало
24.05.2024 17:46 MIGnews.com

ХАМАС рад решению МУС, но… этого им мало

Террористическая группировка ХАМАС приветствует постановление Международного суда ООН, предписывающее Израилю прекратить военные операции в Рафиахе, которые могут привести к уничтожению укрывающегося там гражданского населения.

Однако базирующаяся в Газе террористическая организация заявила агентству Reuters, что постановление не признает продолжающиеся боевые действия в других частях анклава.

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"Мы считаем, что этого недостаточно, поскольку агрессия оккупантов по всей Газе, особенно на севере Газы, столь же жестока и опасна", - говорит высокопоставленный представитель ХАМАС Басем Наим.

По его словам, ХАМАС призывает Совет Безопасности ООН выполнить решение Международного суда, добавляя, что террористическая группировка приветствует просьбу суда разрешить следственным комитетам прибыть в Газу для "расследования обвинений в геноциде палестинского народа".
 

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