



ХАМАС рад решению МУС, но… этого им мало

Террористическая группировка ХАМАС приветствует постановление Международного суда ООН, предписывающее Израилю прекратить военные операции в Рафиахе, которые могут привести к уничтожению укрывающегося там гражданского населения.



Однако базирующаяся в Газе террористическая организация заявила агентству Reuters, что постановление не признает продолжающиеся боевые действия в других частях анклава.



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"Мы считаем, что этого недостаточно, поскольку агрессия оккупантов по всей Газе, особенно на севере Газы, столь же жестока и опасна", - говорит высокопоставленный представитель ХАМАС Басем Наим.



По его словам, ХАМАС призывает Совет Безопасности ООН выполнить решение Международного суда, добавляя, что террористическая группировка приветствует просьбу суда разрешить следственным комитетам прибыть в Газу для "расследования обвинений в геноциде палестинского народа".

