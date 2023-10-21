



ХАМАС применял беспилотники во время нападения, изучая войну в Украине

Война России с Украиной стала новой вехой в боевом применении беспилотников. Модернизированные коммерческие беспилотники, которые до недавнего времени считались непригодными для ведения боевых действий, впервые были использованы для целенаправленных крупномасштабных атак.



По мнению военных экспертов, именно такие беспилотники использовали террористы ХАМАС для организации нападения на приграничные израильские города 7 октября.



По их словам, боевики использовали адаптированные коммерческие дроны-квадрокоптеры, разработанные китайскими компаниями DJI и Autel.