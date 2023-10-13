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ХАМАС приказал населению оставаться в своих домах
13.10.2023 10:04 Аркадий Бочаровский

ХАМАС приказал населению оставаться в своих домах


ХАМАС издал серию заявлений в связи с предупреждением израильского военного командования о необходимости немедленной эвакуации северной Газы.

Офи правительственных СМИ в Газе заявил:” Предупреждение жителям Газы о необходимости эвакуации является ложной пропагандой и психологической войной, и мы призываем наших граждан игнорировать его”.

Пресс-секретарь офиса правительственных СМИ в Газе заявил: “Мы говорим оккупации и международным институтам, которые нас подвели, что мы останемся здесь, выполняя свою роль в качестве официальных учреждений. Мы говорим оккупантам, что не покинем свои дома и что мы здесь, чтобы остаться”.

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