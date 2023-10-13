



ХАМАС приказал населению оставаться в своих домах



ХАМАС издал серию заявлений в связи с предупреждением израильского военного командования о необходимости немедленной эвакуации северной Газы.



Офи правительственных СМИ в Газе заявил:” Предупреждение жителям Газы о необходимости эвакуации является ложной пропагандой и психологической войной, и мы призываем наших граждан игнорировать его”.



Пресс-секретарь офиса правительственных СМИ в Газе заявил: “Мы говорим оккупации и международным институтам, которые нас подвели, что мы останемся здесь, выполняя свою роль в качестве официальных учреждений. Мы говорим оккупантам, что не покинем свои дома и что мы здесь, чтобы остаться”.