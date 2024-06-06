Новости » Арабо-израильский конфликт
ХАМАС о предложении Байдена по Газе: пустые слова
06.06.2024 20:25 Алина Груднева

ХАМАС о предложении Байдена по Газе: пустые слова

Предложение президента США Джо Байдена относительно прекращения огня в Газе о освобождения заложников является лишь "пустыми словами".

Такое заявление сделал высокопоставленный представитель террористической организации ХАМАС Усама Хамдан в комментарии информационному агентству AFP.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Мы не получили никакого письменного предложения, это просто слова, озвученные Байденом во время его выступления. Пока американцы не представили никакого документа, подтверждающего слова Байдена", - сказал он.

По словам Хамдана, Байден попытался таким образом "скрыть отказ Израиля" от сделки, которую ХАМАС предложил в мае.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы