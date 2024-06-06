



ХАМАС о предложении Байдена по Газе: пустые слова

Предложение президента США Джо Байдена относительно прекращения огня в Газе о освобождения заложников является лишь "пустыми словами".



Такое заявление сделал высокопоставленный представитель террористической организации ХАМАС Усама Хамдан в комментарии информационному агентству AFP.



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"Мы не получили никакого письменного предложения, это просто слова, озвученные Байденом во время его выступления. Пока американцы не представили никакого документа, подтверждающего слова Байдена", - сказал он.



По словам Хамдана, Байден попытался таким образом "скрыть отказ Израиля" от сделки, которую ХАМАС предложил в мае.