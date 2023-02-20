



ХАМАС — израильским арабам: помогите нам в борьбе

Представитель ХАМАС в Иерусалиме Мохаммед Хамада в воскресенье похвалил жителей восточного Иерусалима, заявив: "Гражданское восстание арабских жителей Иерусалима является важным шагом для сдерживания агрессии оккупантов и эскалации их преступлений и действий, наносящих ущерб нашим людям".



Хамада отметил, что "организации палестинского сопротивления никогда не сломаются и никогда не будут бояться террора и оккупации, и это восстание не конец истории в борьбе с преступлениями оккупантов и их террористическими решениями".



"Наш народ будет продолжать восстание всеми имеющимися в его распоряжении средствами, чтобы защитить себя и защитить мечеть Аль-Акса, восстание распространится на все кварталы, и наш народ не успокоится, пока не прекратится оккупация и не будет достигнута свобода и независимость", - добавил он.



Он призвал арабских жителей Иерусалима продолжать борьбу, чтобы заставить Израиль отказаться от своей "расистской" политики, и призвал израильских арабов поддержать их.



В субботу вечером арабы в восточном Иерусалиме начали беспорядки и вечером установили блокпосты после решения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира не возвращать тело террориста, совершившего теракт в районе Неве-Яаков в Иерусалиме.



Бен-Гвир сказал в воскресенье утром, что он приказал продолжить операцию израильской полиции в восточном Иерусалиме, добавив: "Государство Израиль не сдастся горстке террористов. Преступники, которые блокируют кварталы, являются подстрекателями, действуют против закон. и хотят анархии в восточном Иерусалиме, и мы не должны позволять им это делать. Израильская полиция должна проявить тяжелую руку и нулевую терпимость к этим нарушителям закона. Операция будет продолжена”.

