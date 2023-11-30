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ХАМАС готов возобновить боевые действия
30.11.2023 06:45 Аркадий Бочаровский

ХАМАС готов возобновить боевые действия

Военное крыло ХАМАСа сообщило о готовности возобновить боевые действия с Израилем, если режим прекращения огня, который истекает в семь часов утра - крайний срок, установленный Израилем, - не будет продлен. 

"Бригады "Аль-Кассам" поддерживают высокую боевую готовность в последние часы перемирия", - заявила террористическая организация, добавив: "Бойцы будут находиться в такой готовности до тех пор, пока не будет опубликовано официальное объявление о продлении перемирия".

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