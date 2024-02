Голосование в СБ ООН по прекращению огня в Газе: США наложили вето

США на заседании Совета Безопасности ООН наложили вето на проект резолюции с требованием о "немедленном гуманитарном прекращении огня" в Газе.



Документ представил на голосование Алжир.



"Голосование за этот проект резолюции является поддержкой права палестинцев на жизнь. И наоборот, голосование против него подразумевает одобрение насилия и коллективного наказания, которому палестинцы подвергаются", - отметил перед голосованием постпред Алжира в ООН Амар Бенджама.



В ходе голосования 13 членов СБ ООН поддержали проект резолюции, Великобритания воздержалась. Это уже третье подобное вето, наложенное США в Совбезе, с момента резни, устроенной ХАМАСом в Израиле 7 октября.



Ранее американская постпред Линда Томас-Гринфилд дала понять, что Вашингтон не станет поддерживать такой проект резолюции, который может поставить под угрозу переговоры относительно освобождения удерживаемых террористами в Газе заложников.



"Любое действие, которое СБ ООН предпримет сейчас, должно помочь, а не помешать этим деликатным и продолжающимся переговорам. Мы считаем, что данная резолюция негативно повлияет на переговоры. Требование немедленного и безоговорочного прекращения огня без соглашения, обязывающего ХАМАС освободить заложников, не приведет к прочному миру. Вместо этого оно может продлить боевые действия между ХАМАСом и Израилем", - подчеркнула постпред США.

