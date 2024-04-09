



Глава ООН требует от Израиля разрешить иностранным журналистам въезд в Газу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Израиль разрешить иностранным журналистам въезд в Газу, утверждая, что "информационная война" усугубляет последствия войны между Израилем и ХАМАСом.



"Отказ международным журналистам во въезде в Газу позволяет процветать дезинформации и ложным нарративам", - написал он на сайте X.



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Его заявление совпадает с заявлением Ассоциации иностранной прессы, которая помогает иностранным репортерам, освещающим события в Израиле, Газе Иудее и Самарии, в котором она призывает Израиль разрешить иностранной прессе вернуться в палестинский анклав.



"Запрет на доступ независимой прессы в зону боевых действий в течение столь длительного времени является беспрецедентным для Израиля", - говорится в заявлении. "Это поднимает вопросы о том, что Израиль не хочет, чтобы видели международные журналисты".



"Решение о том, находиться ли на территории Газы, должно приниматься каждым международным СМИ самостоятельно", - добавляет FPA. "Полный запрет ограничивает возможности мира наблюдать истинную цену войны для всех сторон".

