



Глава ООН критикует Израиль: Помещения ООН неприкосновенны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар Израиля по школе UNRWA в Нусейрате в центральной части Газы, в ходе которого были уничтожены террористы ХАМАСа и "Исламского джихада", участвовавшие в массовом убийстве 7 октября.



ХАМАС утверждает, что в результате удара погибли десятки жителей Газы, которые укрывались в школе, покинув свои дома.

Официальный представитель ЦАХАЛа на арабском языке Авихай Адраи опроверг эти заявления и написал в социальных сетях: "Классные комнаты, по которым был нанесен удар, были убежищем для ИГИЛ, ХАМАСа и Джихада. Этот лжец распространяет ложь с самого начала войны, фабрикует массовые убийства и покрывает преступления ИГИЛ-ХАМАС с 7 октября по сегодняшний день. Большое количество террористов, в том числе элитные члены ХАМАСа и "Исламского джихада", включая тех, кто участвовал в массовом убийстве 7 октября, жили в классах внутри школьного комплекса в Нусейрате", - сказал он.



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ЦАХАЛ подчеркнул: "Перед ударом был предпринят ряд шагов, чтобы снизить риск причинения вреда мирным жителям во время удара, включая ведение воздушного наблюдения и получение дополнительной разведывательной информации".

Несмотря на это, пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что среди погибших в результате удара было 14 детей.



Гутерриш "подчеркивает, что помещения ООН неприкосновенны, в том числе во время вооруженного конфликта, и должны защищаться всеми сторонами в любое время", - заявил Дюжаррик, слова которого приводит CNN.



"Генеральный секретарь призывает все стороны уважать и защищать гражданских лиц и обеспечивать удовлетворение их основных потребностей в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказал Дюжаррик. "Он повторяет свои призывы к немедленному гуманитарному прекращению огня и немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников, удерживаемых в Газе".

