



Глава минобороны Израиля приказал ввести полную блокаду Газы

Министр обороны Йоав Галант на фоне массированных террористических атак ХАМАСа приказал ввести полную блокаду Газы.



Соответствующее заявление он сделал по итогам оценки ситуации в южном командовании.



"Я приказал провести полную блокаду Газы. Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все будет закрыто", - сказал Галант.



По словам министра, террористы ведут себя хуже, чем животные. Потому Израиль будет действовать соответственно.