



Глава дипломатии ЕС: "Конфликт Израиля и палестинцев вреден для всех"

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель опубликовал большую статью об итогах саммита Совета ассоциации ЕС-Израиль, в которой выразил свою обеспокоенность по поводу того, как развивается процесс мирного урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами.



В своей статье Боррель отмечает, что ЕС и Израиль близки по многим параметрам, но между сторонами есть и разногласия, в том числе, постоянное отсутствие прогресса в урегулировании арабо-израильского конфликта.



"За последние 30 лет из-за этого конфликта напрасно погибли тысячи людей. Миллионы палестинцев продолжают жить в условиях оккупации, на все меньшей и меньшей территории, а решение о создании двух государств становится все менее и менее жизнеспособным. Еще миллионы остаются беженцами. Тем временем миллионы израильтян и миллионы евреев по всему миру живут в страхе перед террористической атакой, спровоцированной конфликтом, в результате которой за последние десятилетия погибли многочисленные жертвы", - пишет Боррель.



Дипломат подчеркнул: "Безусловно, продолжающийся конфликт вреден для всех. Это означает продление страданий и незащищенности людей с обеих сторон. А это, в свою очередь, угрожает долгосрочной стабильности Израиля, а для многих и его международному положению. Как друзья и партнеры Израиля, мы должны решить эту проблему, и для меня это было ключевой причиной для организации этой официальной встречи спустя столько лет".



Жозеп Боррель отметил, что ЕС хочет услышать от Израиля, "в каком мире он нуждается и чего хочет, как мы можем способствовать его безопасности и что он готов сделать для удовлетворения законных требований палестинцев о создании собственного государства."



Также, по словам Борреля, ЕС необходимо узнать позицию палестинской стороны. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что вместе с этим, ПА должна проделать "домашнюю работу", касающуюся реформ.



"Безусловно, нам предстоит пройти долгий и трудный путь, но мы должны сделать все возможное, чтобы принести мир и процветание не только Израилю и Палестине, но и всему региону", - пишет в своей статье Боррель.