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Ганц: Военная операция в Газе всегда должна быть возможной
03.05.2023 13:10 Ирина Демьянова

Ганц: Военная операция в Газе всегда должна быть возможной

Бывший министр обороны Бени Ганц сегодня посетил границу с Газой после эскалации ситуации с безопасностью, после чего сделал заявление для СМИ.

Отвечая на вопросы Arutz Sheva, Ганц сказал, что “военная операция всегда должна быть на столе. Армия всегда должна поддерживать готовность к военной операции различного уровня интенсивности”. 

“Нам нужно продолжать добиваться возвращения тел погибших солдат и пленных, содержащихся в Газе”, — добавил он.

 

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