



Ганц: Военная операция в Газе всегда должна быть возможной

Бывший министр обороны Бени Ганц сегодня посетил границу с Газой после эскалации ситуации с безопасностью, после чего сделал заявление для СМИ.



Отвечая на вопросы Arutz Sheva, Ганц сказал, что “военная операция всегда должна быть на столе. Армия всегда должна поддерживать готовность к военной операции различного уровня интенсивности”.



“Нам нужно продолжать добиваться возвращения тел погибших солдат и пленных, содержащихся в Газе”, — добавил он.



