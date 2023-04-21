



Галант: Израиль вдвое увеличил атаки в Сирии с начала года

В последние несколько месяцев Израиль увеличил атаки в Сирии, чтобы предотвратить поставки иранского оружия в страну, заявил в четверг министр обороны Йоав Галант , сообщает Walla.



“В первом квартале 2023 года мы удвоили количество атак в Сирии, — сказал он. - Мы систематически наносим ущерб иранским возможностям и активам в этом районе. Мы не позволим Ирану создать сирийскую армию, которая превратит Голанские высоты в Ливан“.



Согласно сообщениям, с тех пор, как крупномасштабные землетрясения обрушились на Турцию и Сирию, Иран отправляет в Сирию оружие, замаскированное под гуманитарную помощь.





