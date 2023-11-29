



Франция: ситуация на Ближнем Востоке взрывоопасная

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню не исключил открытия нового фронта в войне в Израиле.



Соответствующее заявление на фоне провокаций "Хизбаллы" он сделал в эфире радиостанции Europe1.



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По его словам, обстрелы шиитской ливанской террористической организацией севера Израиля приводит к ответным мерам Еврейского Государства в порядке самообороны.



"Не исключено, что однажды будет открыт новый фронт. Эскалация в регионе будет ужасной. Я считаю, что мы должны сказать нашим согражданам правду: на Ближнем Востоке ситуация взрывоопасная", - отметил министр.