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Франция: ситуация на Ближнем Востоке взрывоопасная
29.11.2023 14:19 Алина Груднева

Франция: ситуация на Ближнем Востоке взрывоопасная

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню не исключил открытия нового фронта в войне в Израиле.

Соответствующее заявление на фоне провокаций "Хизбаллы" он сделал в эфире радиостанции Europe1.

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По его словам, обстрелы шиитской ливанской террористической организацией севера Израиля приводит к ответным мерам Еврейского Государства в порядке самообороны.

"Не исключено, что однажды будет открыт новый фронт. Эскалация в регионе будет ужасной. Я считаю, что мы должны сказать нашим согражданам правду: на Ближнем Востоке ситуация взрывоопасная", - отметил министр.

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