



Фото парковки больницы в Газе на утро: воронки от "авиаудара" нет

На следующее утро после взрыва в арабской больнице в Газе было опубликовано фото парковки, на которую пришелся удар.



Как уже сообщили в ЦАХАЛе, само здание не пострадало, а за атакой стоял "Исламский джихад", который осуществил неудачный пуск по Израилю.



Стоит обратить внимание на то, что на снимке, сделанном утром, не видно воронки, которая свидетельствовала бы об авиаударе, в котором ХАМАС и арабский мир обвиняет ЦАХАЛ.



На парковке стоят сгоревшие машины, а сами здания выглядят целыми. Представитель ЦАХАЛа также обратил внимание на то, что ХАМАС придумал цифры, говоря о сотнях погибших в результате взрыва в больнице.



