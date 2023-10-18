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Фото парковки больницы в Газе на утро: воронки от "авиаудара" нет
18.10.2023 10:18 Алина Груднева

Фото парковки больницы в Газе на утро: воронки от "авиаудара" нет

На следующее утро после взрыва в арабской больнице в Газе было опубликовано фото парковки, на которую пришелся удар.

Как уже сообщили в ЦАХАЛе, само здание не пострадало, а за атакой стоял "Исламский джихад", который осуществил неудачный пуск по Израилю.

Стоит обратить внимание на то, что на снимке, сделанном утром, не видно воронки, которая свидетельствовала бы об авиаударе, в котором ХАМАС и арабский мир обвиняет ЦАХАЛ.

На парковке стоят сгоревшие машины, а сами здания выглядят целыми. Представитель ЦАХАЛа также обратил внимание на то, что ХАМАС придумал цифры, говоря о сотнях погибших в результате взрыва в больнице.

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