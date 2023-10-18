



ЦАХАЛ: ХАМАС знает, чья ракета ударила по больнице в Газе

Террористическая организация ХАМАС знает о том, что по больнице в городе Газа попала ракета палестинского "Исламского джихада".



Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари на утреннем брифинге.



"В 19:00 "Исламский джихад" запустил около десяти ракет по Израиляю. По данным нашей разведки, ХАМАС проверил сообщение о попадании ракеты по парковке больницы и понял, что это были ракеты "Исламского джихада", - сказал он.



По словам Хагари, об этом свидетельствуют записи телефонных переговоров между представителями обеих террористических организаций. Представитель ЦАХАЛа добавил, что удар пришелся по парковке, самому зданию больницы прямого ущерба не было. Также он поставил под сомнение цифры о погибших, которые были предоставлены минздравом Газы.



"Наличие топлива на территории больницы вызвало больший взрыв, чем сама боеголовка. Это и стало причиной взрывов", - пояснил Хагари ущерб на территории больницы.



Уточняется также, что с 7 октября около 450 палестинских ракет, запущенных по Израилю, не долетели до границы и рухнули в Газе. По словам израильских военных, удар по больнице стал очередным доказательством этого.



