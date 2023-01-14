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ФАТХ: "Израиль совершил новое преступление"
14.01.2023 10:05 Ольга Белозерова

ФАТХ: "Израиль совершил новое преступление"

Представитель ФАТХ Мундер аль-Хайк отреагировал на ликвидацию двух террористов в районе Дженина. По его словам, Израиль совершил "новое преступление".

Об этом сообщает Jerusaem Post.

"Сионистское террористическое правительство совершило новое преступление в Джабе, убив двух молодых палестинцев. Международное сообщество по-прежнему не в состоянии обеспечить защиту палестинского народа, но наш народ продолжит путь борьбы и защиты нашей родины", - заявил аль-Хайк. 

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