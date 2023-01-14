



ФАТХ: "Израиль совершил новое преступление"

Представитель ФАТХ Мундер аль-Хайк отреагировал на ликвидацию двух террористов в районе Дженина. По его словам, Израиль совершил "новое преступление".



Об этом сообщает Jerusaem Post.



"Сионистское террористическое правительство совершило новое преступление в Джабе, убив двух молодых палестинцев. Международное сообщество по-прежнему не в состоянии обеспечить защиту палестинского народа, но наш народ продолжит путь борьбы и защиты нашей родины", - заявил аль-Хайк.