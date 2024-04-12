Европарламент осудил UNRWA и ПА за подстрекательство и антисемитизм
Европейский парламент проголосовал за осуждение UNRWA и Палестинской автономии за их учебные материалы с подстрекательствами и антисемитизмом.
В тексте резолюции сказано, что именно такие материалы привели к резне в Израиле 7 октября.
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"Воспитание ненависти имеет прямые и драматические последствия", - сказано в заявлении Европарламента.
В проекте, по которому проходило голосование, было выдвинуто требование, чтобы ЕС заморозил финансирование палестинских образовательных программ до тех пор, пока в книгах не будут устранены антисемитские и подстрекательские к насилию материалы.
В одной из резолюций призывали перенаправить средства для UNRWA в пользу более надежных партнеров, таких как Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ.