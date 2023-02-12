



"Это напоминает вторую интифаду". Террор в Иерусалиме



После серии кровавых терактов в Иерусалиме многие жители впали в отчаяние. В последнее время увеличилось количество обращений в центры помощи.



"Чувства тяжелые. За последние две недели в результате нападений в Иерусалиме были убиты десять человек, и это вызывает беспокойство", - сказала молодая женщина, живущая в районе Рамот, где в пятницу был совершен автомобильный теракт, в результате которого которого были убиты три человека, в том числе два брата 8 и 6 лет.



Другой молодой человек, живущий в этом районе, в беседе с газетой "Маарив" сказал: "Я надеюсь, что хотя бы сейчас они поставят блоки на тротуарах возле автобусных остановок, чтобы предотвратить подобные нападения в будущем. Я слышал, что на остановке были бетонные блоки, но после ремонта тротуара их не не вернули, и это позор. Нам нужна операция по установке блоков в таких местах, как автобусные остановки, и нам нужно усилить патрулирование и присутствие полиции в городе".



Пенсионер, живущая в центре города, в отчаянии сказала: "Нам обещали личную безопасность, а между тем ситуация становится все сложнее. Мы должны положить этому конец. Они убили наших детей, нет никакого чувства безопасности".



Мэр Иерусалима, Моше Леон, после ужасного нападения сказал: "Сердце болит из-за того что творится. Отвратительный террорист лишает жизни невинных детей и взрослых только потому, что они евреи. Это еще одно событие, продолжающееся в напряженный период, требующий бдительности. Я поддерживаю силы безопасности в их работе по расследованию инцидента и в войне за безопасность граждан Израиля и жителей Иерусалима."



В конце недели центры помощи рассказали об увеличении числа звонков в центры, причем особое внимание уделялось жителям Иерусалима, которые говорили о негативных чувствах и беспокойстве, переполняющих их после тяжелых событий последнего времени.



Вчера некоторые из жителей сказали, что тяжелые события напоминают им о волне терактов, произошедших в городе во время второй интифады. "Ощущения совсем не простые", - сказал Иегуда, житель города. "Это напоминает мне о мрачных временах, когда бывали целые дни, когда кафе были пусты, а каждая поездка на автобусе вызывала огромную тревогу". Иерусалим - такой сложный город, полный проблем. По крайней мере, ощущения в отношениях между евреями и арабами очень хрупкие. Серия терактов, подобных недавним, безусловно, порождает сильный страх и напряжение".