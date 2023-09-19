



Эрдоган поклялся и дальше поддерживать палестинцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, затронул тему конфликта между Израилем и палестинцами.



"Чтобы на Ближнем Востоке воцарился мир, должен быть разрешен палестино-израильский конфликт. Мы продолжим поддерживать палестинский народ и создание "государства" в их борьбе за законные права в соответствии с международным правом", - сказал Эрдоган.



По его словам, без "палестинского государства", Израилю якобы будет трудно достичь мира и безопасности.



"Мы продолжим добиваться уважения исторического статуса Иерусалима", - добавил он.