Эрдоган поклялся и дальше поддерживать палестинцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, затронул тему конфликта между Израилем и палестинцами.
"Чтобы на Ближнем Востоке воцарился мир, должен быть разрешен палестино-израильский конфликт. Мы продолжим поддерживать палестинский народ и создание "государства" в их борьбе за законные права в соответствии с международным правом", - сказал Эрдоган.
По его словам, без "палестинского государства", Израилю якобы будет трудно достичь мира и безопасности.
"Мы продолжим добиваться уважения исторического статуса Иерусалима", - добавил он.