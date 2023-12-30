



Дэвид Швиммер защищает жертв насилия 7 октября

Американский знаменитый актер Дэвид Швиммер удивлен позицией отрицания многих людей относительно жестокого нападения террористов на Израиль 7 октября.



В интервью New York Times Швиммер задает вопрос:



“Почему так много людей отказываются верить – несмотря на все доказательства на камеру и в свидетельские показания – в то, что женщин, детей и мужчин, подвергшихся жестокому нападению со стороны террористов 7 октября?”



В своем аккаунте Instagram Дэвид пишет: “активизм некоторых людей, их пропаганда условны. Они будут драться изо всех сил за ВСЕХ жертв сексуального насилия, если только они не евреи.



Для многих из них отрицание того, что это произошло, является удобным способом избежать сострадания и личной ответственности”.