



Детали ЧП с израильтянами в Шхеме

В Израиле высоко оценили реакцию палестинских сил безопасности в Шхеме, которые спасли израильтян, случайно вошедших в город.

"Без быстрой реакции мероприятие закончилось бы четырьмя телами", — цитирует Ynet источники в силах безопасности.

По словам представителя ЦАХАЛа, две израильтянки с детьми вошли в Шхем сегодня днем.

"Они покинули город в сопровождении палестинских сил безопасности. Граждане будут доставлены в полицию для допроса. Мы подчеркнем, что вход в зону А запрещен и опасен для израильтян", - сказал он.