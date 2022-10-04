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Детали ЧП с израильтянами в Шхеме
04.10.2022 17:34 Алина Груднева

Детали ЧП с израильтянами в Шхеме

В Израиле высоко оценили реакцию палестинских сил безопасности в Шхеме, которые спасли израильтян, случайно вошедших в город. 

 
"Без быстрой реакции мероприятие закончилось бы четырьмя телами", — цитирует Ynet источники в силах безопасности.
 
По словам представителя ЦАХАЛа, две израильтянки с детьми вошли в Шхем сегодня днем.
 
"Они покинули город в сопровождении палестинских сил безопасности. Граждане будут доставлены в полицию для допроса. Мы подчеркнем, что вход в зону А запрещен и опасен для израильтян", - сказал он.

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