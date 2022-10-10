



Десятки палестинцев в израильских тюрьмах объявили голодовку

По меньшей мере 50 палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля, объявили бессрочную голодовку в знак протеста против политики административных задержаний.



Об этом сообщает иранское агентство ILNA.



Общество палестинских заключенных (PPS) сообщило, что тридцать палестинских заключенных перестали принимать пищу две недели назад. К ним присоединились еще 20 заключенных.



Большинство заключенных, объявивших голодовку, как утверждается, содержатся в одиночных камерах тюрьмы "Офер".