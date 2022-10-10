Новости » Арабо-израильский конфликт
Десятки палестинцев в израильских тюрьмах объявили голодовку
10.10.2022 09:44 Ольга Белозерова

Десятки палестинцев в израильских тюрьмах объявили голодовку

По меньшей мере 50 палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля, объявили бессрочную голодовку в знак протеста против политики административных задержаний.

Об этом сообщает иранское агентство ILNA.

Общество палестинских заключенных (PPS) сообщило, что тридцать палестинских заключенных перестали принимать пищу две недели назад. К ним присоединились еще 20 заключенных.

Большинство заключенных, объявивших голодовку, как утверждается, содержатся в одиночных камерах тюрьмы "Офер".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы