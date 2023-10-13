



"День Гнева" в мусульманском мире: массовые протесты в Иордании и Ираке

В пятницу, 13 октября, во всем мусульманском мире объявлен "День гнева" по призыву террористической организации ХАМАС.



Более 10 тысяч человек собрались в столице Иордании Аммане на демонстрацию в поддержку палестинцев.



Они вышли к Большой мечети Хусейна, откликнувшись на призыв иорданских "Братьев-мусульман", а также нескольких левых организаций.



По данным информагентства AFP, на месте проведения демонстрации усилены меры безопасности из опасений беспорядков.



Также "День гнева" проходит в Ливане, Сирии и Ираке. В Багдаде десятки тысяч демонстрантов собираются на площади Тахрир в центре города. Акция протеста организована влиятельным шиитским духовный лидер Муктадой аль-Садром.