



Член ячейки, стоящей за терактом в долине реки Иордан -- гражданин Израиля

Как сообщил журналистам высокопоставленный офицер ЦАХАЛа, наряду с двумя палестинцами третьим подозреваемым в стрельбе сегодня утром в долине реки Иордан является гражданин Израиля из галилейского города Джадейди-Макр.



По словам офицера, это трое родственников — отец, сын и племянник.



Израильские силы безопасности захватили двоих подозреваемых вскоре после нападения. Захваченные террористы не смогли скрыться, так как были ранены после того как загорелась машина, в которой они ехали. Палестинские СМИ идентифицировали их как палестинцев из района Дженина.



Военные заявили, что ищут других членов ячейки. Третий подозреваемый, отец одного из террористов, скрылся с места происшествия до того, как туда прибыли солдаты.