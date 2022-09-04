Член ячейки, стоящей за терактом в долине реки Иордан -- гражданин Израиля
Как сообщил журналистам высокопоставленный офицер ЦАХАЛа, наряду с двумя палестинцами третьим подозреваемым в стрельбе сегодня утром в долине реки Иордан является гражданин Израиля из галилейского города Джадейди-Макр.
По словам офицера, это трое родственников — отец, сын и племянник.
Израильские силы безопасности захватили двоих подозреваемых вскоре после нападения. Захваченные террористы не смогли скрыться, так как были ранены после того как загорелась машина, в которой они ехали. Палестинские СМИ идентифицировали их как палестинцев из района Дженина.
Военные заявили, что ищут других членов ячейки. Третий подозреваемый, отец одного из террористов, скрылся с места происшествия до того, как туда прибыли солдаты.