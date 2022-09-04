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Член ячейки, стоящей за терактом в долине реки Иордан -- гражданин Израиля
04.09.2022 19:58 Евгения Маркова

Член ячейки, стоящей за терактом в долине реки Иордан -- гражданин Израиля

Как сообщил журналистам высокопоставленный офицер ЦАХАЛа, наряду с двумя палестинцами третьим подозреваемым в стрельбе сегодня утром в долине реки Иордан является гражданин Израиля из галилейского города Джадейди-Макр.

По словам офицера, это трое родственников — отец, сын и племянник.

Израильские силы безопасности захватили двоих подозреваемых вскоре после нападения. Захваченные террористы не смогли скрыться, так как были ранены после того как загорелась машина, в которой они ехали. Палестинские СМИ идентифицировали их как палестинцев из района Дженина.

Военные заявили, что ищут других членов ячейки. Третий подозреваемый, отец одного из террористов, скрылся с места происшествия до того, как туда прибыли солдаты.

 

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