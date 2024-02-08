



ЦАХАЛ задержал в Газе двух американцев: в Госдепе ответили

Бойцы ЦАХАЛа в ходе рейда к западу от Хан-Юнис задержали двух американцев с двойным гражданством.



Армия обороны Израиля эту новость не комментирует.



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Тем временем, в американском Госдепе подтвердили, что получили сообщение о задержании американцев. Их личности не раскрываются. Американская сторона выясняет подробности.



По данным СМИ, родственники задержанных сообщили, что речь идет о двух братьях, 20-летнем Хашеме Алаги и 18-летнем Бораке Алаги. По словам их двоюродной сестры, которая живет недалеко от Чикаго, также были задержаны еще четыре их родственника, в том числе их дядя, который якобы является умственно отсталым.