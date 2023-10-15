



ЦАХАЛ во время рейда обнаружил огромный арсенал оружия ХАМАСа

Армия обороны Израиля, проведя грандиозный рейд, обнаружили огромный арсенал оружия ХАМАСа.



Военнослужащий ЦАХАЛ, находясь на пустой фабрике на юге Израиля, представил оружие журналистам во время прямой пресс-конференции.



Среди оружия, разложенного на земле позади солдата, видна огромная коллекция мин, ракет и боеприпасов.



"Я полагаю, что у них есть еще много чего, но здесь нет ничего нового, и мы можем справиться со всем, что вы здесь видите", - отметил военнослужащий.



По словам представителей ЦАХАЛ, большая часть оружия - местного производства.