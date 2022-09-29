ЦАХАЛ развернет оборудование для защиты форпостов
ЦАХАЛ разместит оборудование - мобильные подразделения безопасности - для защиты несанкционированных форпостов.
Об этом сообщает Times of Israel.
Подразделения, судя по всему, беспилотные, будут включать в себя системы раннего обнаружения и предупреждения, светотехническое оборудование и противопожарные аппараты.
В прошлом ЦАХАЛ защищал такие форпосты, но редко размещал в них технику или солдат.
"Роль ЦАХАЛа заключается в защите любого места, где находятся израильские граждане", - заявил представитель Центрального командования Элицур Трабельси.
По данным Ynet, оборудование планируется развернуть в ближайшие дни.
צה"ל: מרכיבי ביטחון יוצבו גם בחלק מהמאחזים הבלתי חוקיים ביהודה ושומרון - ולא רק ביישובים.— Carmel Dangor כרמל דנגור (@carmeldangor) September 29, 2022
מדובר על אמצעי ביטחון ניידים.
האמצעים שיוצבו: מערכות איסוף מידע והתרעה ניידות, מערכות תאורה ניידות, אמצעי כיבוי אש ניידים pic.twitter.com/NMP956JlIv