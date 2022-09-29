



ЦАХАЛ развернет оборудование для защиты форпостов

ЦАХАЛ разместит оборудование - мобильные подразделения безопасности - для защиты несанкционированных форпостов.



Об этом сообщает Times of Israel.



Подразделения, судя по всему, беспилотные, будут включать в себя системы раннего обнаружения и предупреждения, светотехническое оборудование и противопожарные аппараты.



В прошлом ЦАХАЛ защищал такие форпосты, но редко размещал в них технику или солдат.



"Роль ЦАХАЛа заключается в защите любого места, где находятся израильские граждане", - заявил представитель Центрального командования Элицур Трабельси.



По данным Ynet, оборудование планируется развернуть в ближайшие дни.



