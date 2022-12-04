



ЦАХАЛ разбомбил центр производства ракет в Газе

Ночью 4 декабря ЦАХАЛ атаковал цели террористической организации ХАМАС в Газе- это произошло после того, как вчера вечером по Израилю была выпущена ракета, которая упала в районе заградительного забора, в центральной части сектора Газа.



После атаки на приграничных с Газой территориях дважды прозвучали сирены ракетной тревоги. По данным ЦАХАЛа, ВВС нанесли удар по "центральному объекту" по производству ракет ХАМАСа и туннелю террористов в южной части сектора Газа.



Самолеты ЦАХАЛа атаковали цех по производству оружия террористической организации ХАМАС. Этот объект является центральной площадкой для производства большинства ракет этой организации в секторе Газа.



غارات اسرائيلية على موقع للمقاومة غرب خانيونس pic.twitter.com/7zWeVRQcp1 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 3, 2022

Кроме того, был атакован туннель террористической организации в южной части сектора Газ. Позже ВВС атаковали военную позицию ХАМАСа. Это было сделано в ответ на попытки обстрелять израильский самолеты во время атак.Связанный с ХАМАСом канал "Шахаб" объявил, что организация выпустила еще две ракеты из южной части Газы. Тем временем египетский источник сообщил палестинскому новостному сайту "Дания аль-Ватан", что египетская разведка ведет переговоры с палестинскими фракциями, чтобы предотвратить эскалацию ситуации вокруг Газы.По оценкам службы безопасности, ракетный обстрел является местью "Исламского джихада" за уничтожение в перестрелке на прошлой неделе в Дженине двух террористов этой организации, один из которых был старшим полевым командиром. Тем временем, солдаты ЦАХАЛа арестовали вчера вечером подозреваемого, который пытался пересечь заградительные сооружения на севере сектора Газа и попасть на израильскую территорию. У подозреваемого не было оружия, и он был передан для дальнейшего расследования силами безопасности.