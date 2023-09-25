ЦАХАЛ показал видео с ударами по позициям ХАМАСа в Газе
Армия обороны Израиля продемонстрировала видео с ударами по позициям ХАМАСа в Газе.
Как сообщалось ранее, были нанесены удары по двум военным постам террористической организации.
Тем временем, появилась информация о том, что силы безопасности уничтожили командный пункт ХАМАСа и арсенал со взрывчаткой в Нур-Шамсе. В ходе операции было зафиксировано несколько попаданий в террористов во время перестрелки.
תיעוד מתקיפת העמדה הצבאית של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה לפני זמן קצר: pic.twitter.com/DxKT7xosHV— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 25, 2023
Один солдат ЦАХАЛа получил осколочное ранение средней степени тяжести. В ХАМАСе подтвердили, что в ходе столкновений был ликвидирован член террористической организации.