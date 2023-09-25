Новости » Арабо-израильский конфликт
ЦАХАЛ показал видео с ударами по позициям ХАМАСа в Газе
25.09.2023 21:52 Алина Груднева

ЦАХАЛ показал видео с ударами по позициям ХАМАСа в Газе

Армия обороны Израиля продемонстрировала видео с ударами по позициям ХАМАСа в Газе.

Как сообщалось ранее, были нанесены удары по двум военным постам террористической организации.
 

Тем временем, появилась информация о том, что силы безопасности уничтожили командный пункт ХАМАСа и арсенал со взрывчаткой в Нур-Шамсе. В ходе операции было зафиксировано несколько попаданий в террористов во время перестрелки.

Один солдат ЦАХАЛа получил осколочное ранение средней степени тяжести. В ХАМАСе подтвердили, что в ходе столкновений был ликвидирован член террористической организации.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы