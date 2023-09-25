



ЦАХАЛ показал видео с ударами по позициям ХАМАСа в Газе

Армия обороны Израиля продемонстрировала видео с ударами по позициям ХАМАСа в Газе.



Как сообщалось ранее, были нанесены удары по двум военным постам террористической организации.



תיעוד מתקיפת העמדה הצבאית של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה לפני זמן קצר: pic.twitter.com/DxKT7xosHV — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 25, 2023

Тем временем, появилась информация о том, что силы безопасности уничтожили командный пункт ХАМАСа и арсенал со взрывчаткой в Нур-Шамсе. В ходе операции было зафиксировано несколько попаданий в террористов во время перестрелки.Один солдат ЦАХАЛа получил осколочное ранение средней степени тяжести. В ХАМАСе подтвердили, что в ходе столкновений был ликвидирован член террористической организации.