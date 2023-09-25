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Беспорядки на границе с Газой: Израиль нанес удар по постам ХАМАС
25.09.2023 19:45 Наталья Богинская

Беспорядки на границе с Газой: Израиль нанес удар по постам ХАМАС

По данным ЦАХАЛа вечером 24 сентября военные нанесли новые удары по Газе, нацеленные на “два военных поста” ХАМАСа.

Израильская армия заявила, что “нанесла удар по двум военным постам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в районах Газы Бурейдж и Джабалия, где происходили “жестокие беспорядки” с помощью дронов.

“Из центра Бурейджа в сторону солдат, прилегающих к границе безопасности в Газе, было брошено взрывное устройство”, – сообщил ЦАХАЛ, добавив, что среди военнослужащих никто не пострадал.

Контролируемое ХАМАС министерство здравоохранения в Газе заявило, что пять палестинцев были ранены “израильскими пулями” во время беспорядков вдоль границы.

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