ЦАХАЛ показал видео с привезенными в больницу Шифа заложниками
Армия обороны Израиля обнародовала кадры с камеры наблюдения из больницы "Шифа" в Газе, на которых видно, как террористы ХАМАС доставляют в медцентр граждан Непала и Таиланда, похищенных из Израиля 7 октября.
Судя по видео, один из заложников ранен, а второго террористы насильно тащили по коридору.
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"Эти данные доказывают, что террористическая организация ХАМАС использовала больницу "Шифа" в день самой резни в качестве террористической инфраструктуры", — сказано в сообщении.
По данным ЦАХАЛа, об этом видеозаписи уже уведомлены соответствующие органы.
IDF releases surveillance camera footage from Shifa Hospital showing Hamas terrorists bringing a Nepali and Thai citizen who were abducted from Israel on October 7. pic.twitter.com/nmjlzkEdHw— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 19, 2023