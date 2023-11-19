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ЦАХАЛ показал видео с привезенными в больницу Шифа заложниками
19.11.2023 21:01 Алина Груднева

ЦАХАЛ показал видео с привезенными в больницу Шифа заложниками

Армия обороны Израиля обнародовала кадры с камеры наблюдения из больницы "Шифа" в Газе, на которых видно, как террористы ХАМАС доставляют в медцентр граждан Непала и Таиланда, похищенных из Израиля 7 октября.

Судя по видео, один из заложников ранен, а второго террористы насильно тащили по коридору.

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"Эти данные доказывают, что террористическая организация ХАМАС использовала больницу "Шифа" в день самой резни в качестве террористической инфраструктуры", — сказано в сообщении.

По данным ЦАХАЛа, об этом видеозаписи уже уведомлены соответствующие органы.

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