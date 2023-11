ЦАХАЛ показал видео с привезенными в больницу Шифа заложниками

Армия обороны Израиля обнародовала кадры с камеры наблюдения из больницы "Шифа" в Газе, на которых видно, как террористы ХАМАС доставляют в медцентр граждан Непала и Таиланда, похищенных из Израиля 7 октября.



Судя по видео, один из заложников ранен, а второго террористы насильно тащили по коридору.



"Эти данные доказывают, что террористическая организация ХАМАС использовала больницу "Шифа" в день самой резни в качестве террористической инфраструктуры", — сказано в сообщении.



По данным ЦАХАЛа, об этом видеозаписи уже уведомлены соответствующие органы.

IDF releases surveillance camera footage from Shifa Hospital showing Hamas terrorists bringing a Nepali and Thai citizen who were abducted from Israel on October 7. pic.twitter.com/nmjlzkEdHw