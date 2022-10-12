



ЦАХАЛ: на шоссе 60 бросали камнями в автомобили

На шоссе 60 группа арабов кидала камнями в израильские автомобили.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"Некоторое время назад несколько подозреваемых швыряли камни в сторону шоссе 60, чтобы повредить движущиеся по нему израильские автомобили, рискуя жизнями проезжающих по нему гражданских лиц", - сказано в сообщении.

Солдаты ЦАХАЛа заметили подозреваемых рядом с лагерем беженцев Аль-Аруб и открыли по ним огонь. Есть информация о раненых бунтовщиках.