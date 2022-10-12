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ЦАХАЛ: на шоссе 60 бросали камнями в автомобили
12.10.2022 19:29 Алина Груднева

ЦАХАЛ: на шоссе 60 бросали камнями в автомобили

На шоссе 60 группа арабов кидала камнями в израильские автомобили.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
"Некоторое время назад несколько подозреваемых швыряли камни в сторону шоссе 60, чтобы повредить движущиеся по нему израильские автомобили, рискуя жизнями проезжающих по нему гражданских лиц", - сказано в сообщении.
 
Солдаты ЦАХАЛа заметили подозреваемых рядом с лагерем беженцев Аль-Аруб и открыли по ним огонь. Есть информация о раненых бунтовщиках.

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