ЦАХАЛ готовится к продолжительной войне
Армия обороны Израиля готовится к продолжительной войне против ХАМАСа.
Об этом сообщил во время брифинга представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.
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Он подчеркнул, что израильские военные, ведя тяжелые бои против террористов, соблюдают международное право и помогают прилагать гуманитарные усилия в рамках договоренности с США.
"Это позволит нам вести боевые действия в течение длительного времени, нанося вред террористическая организация, которая использует мирных жителей в качестве живого щита и скрывается под землей", - добавил Хагари.