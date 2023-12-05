



ЦАХАЛ готовится к продолжительной войне

Армия обороны Израиля готовится к продолжительной войне против ХАМАСа.



Об этом сообщил во время брифинга представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.



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Он подчеркнул, что израильские военные, ведя тяжелые бои против террористов, соблюдают международное право и помогают прилагать гуманитарные усилия в рамках договоренности с США.



"Это позволит нам вести боевые действия в течение длительного времени, нанося вред террористическая организация, которая использует мирных жителей в качестве живого щита и скрывается под землей", - добавил Хагари.