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ЦАХАЛ готовится к продолжительной войне
05.12.2023 21:46 Алина Груднева

ЦАХАЛ готовится к продолжительной войне

Армия обороны Израиля готовится к продолжительной войне против ХАМАСа.

Об этом сообщил во время брифинга представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

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Он подчеркнул, что израильские военные, ведя тяжелые бои против террористов, соблюдают международное право и помогают прилагать гуманитарные усилия в рамках договоренности с США.

"Это позволит нам вести боевые действия в течение длительного времени, нанося вред террористическая организация, которая использует мирных жителей в качестве живого щита и скрывается под землей", - добавил Хагари.

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