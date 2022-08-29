



ЦАХАЛ арестовал боевика "Исламского джихада" во время столкновений в Дженине

Израильские войска столкнулись с палестинскими боевиками во время операции в городе Кабатия в районе Дженина в ночь с воскресенья на понедельник, заявили военные.



По сообщениям палестинских СМИ, солдаты окружили здание, где скрывались несколько подозреваемых, и призвали их сдаться.



Израильские силы обороны сообщили, что разыскиваемый палестинец, позже идентифицированный как член палестинской террористической группировки "Исламский джихад", был арестован, когда сдался после полуторачасовой осады дома и перестрелки.



Алаа Закарна, уже отбывавший ранее тюремный срок в Израиле, "отказывался сдаться и отстреливался до тех пор, пока у него не кончились боеприпасы", — говорится в заявлении местного крыла террористической группировки.



После ареста Закарны военные изъяли у него автомат М-16.



Палестинские СМИ сообщили, что по меньшей мере семь человек получили ранения в результате перестрелок.



В Хевроне солдаты ЦАХАЛа задержали восемь других палестинцев и изъяли одну винтовку М-16.

