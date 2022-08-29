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Четыре перестрелки за ночь между ЦАХАЛом и палестинцами
29.08.2022 07:45 Евгения Маркова

Четыре перестрелки за ночь между ЦАХАЛом и палестинцами

По сообщениям палестинских СМИ, палестинцы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа в Дженине после того, как ночью с воскресенья на понедельник солдаты окружили дом и призвали одного из его жителей сдаться. Солдаты открыли ответный огонь.

В эту же ночь террористы обстреляли дот к северу от израильского поселения Офра в северной части Иудеи и Самарии .

Примерно через час после второго инцидента были обстреляны военные позиции в палестинском городе Сильвад, расположенном к северо-востоку от Рамаллы.

В АОИ заявили, что стрельба велась по военной позиции недалеко от Шхема. ЦАХАЛ открыл ответный огонь и начал поиск подозреваемых в обоих районах.

О жертвах и пострадавших сообщений не поступало.



 

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