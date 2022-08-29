



Четыре перестрелки за ночь между ЦАХАЛом и палестинцами

По сообщениям палестинских СМИ, палестинцы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа в Дженине после того, как ночью с воскресенья на понедельник солдаты окружили дом и призвали одного из его жителей сдаться. Солдаты открыли ответный огонь.



В эту же ночь террористы обстреляли дот к северу от израильского поселения Офра в северной части Иудеи и Самарии .



Примерно через час после второго инцидента были обстреляны военные позиции в палестинском городе Сильвад, расположенном к северо-востоку от Рамаллы.



В АОИ заявили, что стрельба велась по военной позиции недалеко от Шхема. ЦАХАЛ открыл ответный огонь и начал поиск подозреваемых в обоих районах.



О жертвах и пострадавших сообщений не поступало.







