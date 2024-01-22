



"Были ошибки". Официальный доклад ХАМАСа о 7 октября



Террористическая организация ХАМАС признала "ошибки", допущенные со своей стороны в событиях кровавой бойни 7 октября.



Спустя три с половиной месяца после начала войны ХАМАС опубликовал первый публичный доклад такого рода. В докладе говорится, что палестинский народ "привержен ценностям ислама", и утверждает, что в каждом случае, когда целью становились мирные жители, "это происходило по ошибке и во время противостояния с оккупационными силами".





Террористическая горганизация ХАМАС заявляет, что нападение 7 октября, которое привело к войне с Израилем, было "необходимым шагом", но "хаос" привел к "ошибкам" в операции.



Атаки были "необходимым шагом и нормальным ответом на противостояние всем израильским заговорам против палестинского народа", - говорится в 16-страничном документе организации, ставшем ее первым публичным отчетом о 7 октября.



"Возможно, во время проведения операции "Туфах Аль-Акса" произошли некоторые сбои, связанные с быстрым крахом израильской системы безопасности и вооруженных сил, а также хаосом, возникшим на границе с Газой", - пишет ХАМАС.



Доклад, из первых деталей которого уже стало известно, как ХАМАС пытается ввести в заблуждение мировое общественное мнение, утверждая, что мирные жители не были целью, был опубликован вчера вечером, 21 января. Пока неясно, как ХАМАС защищает в отчете свои заявления о том, что мирные жители не были его целью, в свете ужасающей резни в приграничной полосе и на фестивале Nova.



В публичном отчете ХАМАС заявляет, что внезапное нападение на Израиль было "необходимым шагом" против израильской оккупации палестинских территорий и способом обеспечить освобождение палестинских заключенных.



ХАМАС также указывает, что "инциденты", к которым он относит жестокие убийства мирных жителей, женщин и детей, стали возможны "из-за быстрого развала израильской системы безопасности и армии, а также хаоса, возникшего на пограничных территориях".



Еще один момент, который ХАМАС пытается подчеркнуть в опубликованном им отчете, - это то, что организация воюет с государством Израиль, а не с евреями из-за их религии.

