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Бригады Аль-Акса о теракте в Иерусалиме: это ответ на преступления Израиля
10.02.2023 14:51 Евгения Маркова

Бригады Аль-Акса о теракте в Иерусалиме: это ответ на преступления Израиля

Бригады Аль-Акса приветствовали давку в Иерусалиме и заявили, что это был "естественный ответ на преступления Израиля против нашего народа во всем мире". 

"Мы подчеркиваем, что сопротивление будет продолжать свою деятельность до тех пор, пока оккупация остается на нашей земле и наносит ущерб святым местам", - говорится в заявлении террористов.

Пресс-секретарь ХАМАСа Хазем Касем также приветствовал нападение: "Героические действия в Иерусалиме являются естественной реакцией на все преступления оккупации против палестинского народа, последним из которых была резня в лагере беженцев Акабат-Джабер".

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