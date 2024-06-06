



Боррель потребовал расследовать удар по школе UNRWA в Газе

Глава европейской дипломати Жозеп Боррель призвал провести расследование относительно удара ЦАХАЛа по школе UNRWA в районе Нусейрат в Газе.



Соответствующее заявление он сделал в четверг, 6 июня.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Сообщения, поступающие из Газы, вновь и вновь показывают, что насилие и страдания по-прежнему являются единственной реальностью для сотен тысяч невинных гражданских лиц. Эту ужасающую новость необходимо независимо расследовать", - сказал Боррель.



Как сообщалось ранее, в результате атаки ВВС на территории комплекса школы UNRWA в лагере Нусейрат погибли 32-40 человек. В школе, где также были размещены гражданские, прятались террористы.