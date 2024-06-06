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Боррель потребовал расследовать удар по школе UNRWA в Газе
06.06.2024 19:25 Алина Груднева

Боррель потребовал расследовать удар по школе UNRWA в Газе

Глава европейской дипломати Жозеп Боррель призвал провести расследование относительно удара ЦАХАЛа по школе  UNRWA в районе Нусейрат в Газе.

Соответствующее заявление он сделал в четверг, 6 июня.

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"Сообщения, поступающие из Газы, вновь и вновь показывают, что насилие и страдания по-прежнему являются единственной реальностью для сотен тысяч невинных гражданских лиц. Эту ужасающую новость необходимо независимо расследовать", - сказал Боррель.

Как сообщалось ранее, в результате атаки ВВС на территории комплекса школы UNRWA в лагере Нусейрат погибли 32-40 человек. В школе, где также были размещены гражданские, прятались террористы.

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