Боррель потребовал расследовать удар по школе UNRWA в Газе
Глава европейской дипломати Жозеп Боррель призвал провести расследование относительно удара ЦАХАЛа по школе UNRWA в районе Нусейрат в Газе.
Соответствующее заявление он сделал в четверг, 6 июня.
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"Сообщения, поступающие из Газы, вновь и вновь показывают, что насилие и страдания по-прежнему являются единственной реальностью для сотен тысяч невинных гражданских лиц. Эту ужасающую новость необходимо независимо расследовать", - сказал Боррель.
Как сообщалось ранее, в результате атаки ВВС на территории комплекса школы UNRWA в лагере Нусейрат погибли 32-40 человек. В школе, где также были размещены гражданские, прятались террористы.