



Блинкен объяснил, чем чревато полное прекращение огня в Газе

Вашингтон поддерживает "гуманитарные паузы" в Газе, но выступает против полного прекращения огня.



Госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь с визитом в Аммане, объяснил, что такое развитие событий сыграло бы на руку только АХАМАСу.



"Мы считаем, что гуманитарные паузы могут стать важнейшими механизмами защиты гражданского населения, доставки помощи, вывода иностранных граждан, при этом позволяя Израилю достичь своих целей по ликвидации ХАМАС", - отметил он.



По словам Блинкена, полное прекращение огня позволит ХАМАСу перегруппироваться и возобновить атаки.